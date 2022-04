Calcio: ManUtd. Ufficiale, Ten Hag allenatore dalla prossima stagione

Il tecnico olandese dell'Ajax si è legato al club inglese sino al 2025 ROMA (ITALPRESS) – Adesso ufficiale: sarà Erik Ten Hag a guidare il Manchester United dalla prossima stagione. A fugare ogni dubbio è stato lo stesso club inglese, che ha reso noto l'arrivo dell'allenatore olandese, che dunque lascerà la panchina dell'Ajax, 'occupata' dal 2017. Il 52enne tecnico sostituirà come manager dei Red Devils il tedesco Ralf Rangnick, in carica 'ad interim' dal dicembre 2021 dopo il licenziamento di Ole Gunnar Solskjaer. "E' un grande onore", il commento di Ten Hag, che ha firmato con lo United un contratto sino al 2025, con un'opzione per una ulteriore stagione. (ITALPRESS). mc/red 21-Apr-22 13:00