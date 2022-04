Calcio: Roma. Veretout spera per Milano, Mourinho in silenzio

Niente conferenza stampa alla vigilia del match in casa dell'Inter per il tecnico giallorosso ROMA (ITALPRESS) – Meno due a Inter-Roma, match della trentaquattresima giornata di Serie A in programma alle 18:00 di sabato a San Siro. A Trigoria è andata in scena una nuova giornata di preparazione per i giallorossi e per Mourinho sono pochi i dubbi di formazione in vista della sfida ai nerazzurri, con la semifinale di andata a Leicester che si avvicina. A centrocampo spera in una chance Jordan Veretout che contro Napoli e Salernitana ha racimolato appena 30' complessivi in campo. L'ex Fiorentina – che in Italia ha esordito proprio contro l'Inter – non parte titolare dall'andata col Vitesse, mentre in campionato è assente dal 1' addirittura dalla vittoria con lo Spezia. Al momento però Sergio Oliveira sembra favorito per giocare al fianco di Cristante. Anche in difesa c'è un ballottaggio: Kumbulla scalpita e potrebbe dare il cambio a Ibanez, che col Napoli ha mostrato qualche incertezza di troppo. Sulla trequarti, con Zaniolo squalificato, Mourinho manderà in campo i migliori: Mkhitaryan e Pellegrini con Abraham unica punta. L'allenatore portoghese non parlerà in conferenza stampa dopo la polemica di lunedì sull'arbitraggio di Di Bello. Tornerà a parlare in sala stampa solo mercoledì nel pre gara di Leicester-Roma. E nel frattempo i tifosi giallorossi in meno di 24 ore hanno già polverizzato i biglietti della semifinale di ritorno all'Olimpico. "Avremmo avuto bisogno di uno stadio da 300.000 posti", il tweet del club sui social. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 21-Apr-22 18:41