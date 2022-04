Motomondiale: Gp Portogallo. Bastianini “Che emozione essere in testa”

"Qui a Portimao ho vinto il titolo Moto2 nel 2020, siamo carichi", dice il pilota del team Gresini PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – "Qui a Portimao ho vinto il titolo Moto2 nel 2020, adesso sono in testa al campionato. E' un'emozione fantastica, ma adesso dobbiamo resettare perché le gare europee sono diverse e il livello tra i piloti è molto simile. Noi siamo molto motivati per questo weekend". Lo ha detto Enea Bastianini, pilota del Team Gresini, durante la conferenza stampa del Gran Premio del Portogallo di MotoGP. Ancora un po' di incertezza sulle previsioni meteo: "C'è vento e una certa possibilità di pioggia. In Indonesia c'è stato da parte nostra uno step importante sul bagnato. Posso guardare anche i dati di Bagnaia su questa pista, ma voglio iniziare il mio lavoro da zero qui", conclude. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). spf/ari/red 21-Apr-22 18:47