Motomondiale: Gp Portogallo. Marquez “Ora non posso pensare di vincere”

"Qui in Portogallo mi sento bene e forse anche le condizioni da bagnato potrebbero aiutarmi", dice lo spagnolo PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – "Qui in Portogallo mi sento bene e forse anche le condizioni da bagnato potrebbero aiutarmi. Obiettivo? Adesso non posso pensare di vincere una gara, devo fare dei piccoli step per arrivare alla vittoria. Non posso ancora approcciarmi a un weekend con un obiettivo preciso". Lo ha detto Marc Marquez, pilota della Honda, durante la conferenza stampa del Gran Premio del Portogallo di MotoGP. Lo spagnolo è reduce da una grande rimonta ad Austin: "E' stato un weekend davvero buono – conferma lo spagnolo – volevo ricostruire la fiducia ed è quello che è successo. Ci siamo approcciati al weekend nel modo giusto. Ora voglio sempre di più, anzi mi aspettavo qualcosa di più. E' importante però aver individuato il problema, abbiamo avuto il tempo di pensare e lavorare in vista di questo fine settimana". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 21-Apr-22 19:06