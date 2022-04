Calcio: Chelsea, Tuchel “Qualificazione Champions? Niente è sicuro”

"Hamilton e Williams nella cordata che vuole il club? Li ammiro entrambi" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Sentirsi al sicuro non ti fa spingere al limite, non ti mantiene vigile. Per cui non mi sento al sicuro e nessuno dovrebbe sentirsi tale in Premier League". Per Thomas Tuchel la qualificazione alla prossima Champions del Chelsea non è scontata, specie dopo la sconfitta contro l'Arsenal che, con nove partite ancora da giocare, ha accorciato la classifica dietro City e Liverpool. Per quanto riguarda invece il coinvolgimento di Lewis Hamilton e Serena Williams nel consorzio guidato da Broughton che punta a rilevare il club, il tecnico tedesco commenta: "Sono un grande ammiratore di entrambi, sono dei personaggi fantastici in campo e in pista e fuori. Ma non ho idea di come stiano procedendo le trattative e che ruolo abbiano". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 22-Apr-22 15:49