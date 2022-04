Calcio: Juve ko ai rigori in Youth League, Benfica in finale

I giovani bianconeri rimontano da 0-2 a 2-2 ma poi Turco e Soulè sbagliano NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sfuma in semifinale, dagli undici metri, il sogno della Primavera della Juventus in Youth League. Dopo essere risaliti da 0-2 a 2-2, i ragazzi di Bonatti cadono ai rigori contro il Benfica, che vola in finale e attende una fra Atletico Madrid e Salisburgo. La partita, come detto, si era messa male per i giovani bianconeri, sotto di due gol dopo appena dieci minuti (a segno Neto e Semedo), ma al 35' i portoghesi restano in dieci per il rosso a Samuel Soares e la squadra di Bonatti riesce a rimontare con Chibozo (51') e Turicchia (73'). Al triplice fischio il punteggio resta sul 2-2 e si va ai rigori: la conclusione di Madeira finisce sul palo ma Andre Gomes para quella di Turco e poi quella di Soulè. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 22-Apr-22 16:28