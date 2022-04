Calcio: Manchester United, Rangnick “Per Pogba stagione finita”

"Ten Hag? Credo sia un'ottima scelta, mi piace il suo stile di gioco" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Quella di martedì contro il Liverpool potrebbe essere stata l'ultima partita di Paul Pogba con la maglia del Manchester United. In scadenza a giugno, il centrocampista francese si è infortunato e, secondo Ralf Rangnick, ne avrà "almeno per 4 settimane. L'ultima partita della stagione è a fine maggio, non penso che recupererà in tempo". Per la sfida di domani contro l'Arsenal tornano a disposizione McTominay, Varane e Ronaldo ma ci sarà anche il capitano Harry Maguire, vittima di un allarme bomba. "Ancora non ci ho parlato – spiega il tecnico tedesco – ma quello che gli è successo è l'ennesimo segnale del mondo folle in cui viviamo. Mi dispiace per lui ma sa che siamo tutti al suo fianco". Con una corsa Champions sempre più in salita ("non ha senso parlarne dopo la prestazione di Liverpool, dobbiamo solo pensare a giocare molto meglio di martedì"), lo United si è già proiettato verso il futuro, ufficializzando l'arrivo in panchina di Ten Hag dalla prossima stagione. "Non ci conosciamo personalmente ma mi piace il suo calcio, sono sicuro che vedremo una squadra diversa, ci saranno dei miglioramenti in campo. Sapevo che Erik era uno dei candidati e credo sia un'ottima scelta". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 22-Apr-22 16:01