Calcio: Ufficiale, in Conference League Var presente già da semifinali

Il "debutto" il 28 aprile in Leicester-Roma e Feyenoord-Marsiglia NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Com'era nell'aria da qualche giorno, la Uefa ha deciso di introdurre il Var (Video Assistant Referee) già nelle semifinali della Conference League. Inizialmente era previsto il suo uso solo nella finale del 25 maggio a Tirana, in Albania. Dunque già dalle gare del 28 aprile prossimo – Leicester-Roma e Feyenoord-Marsiglia – gli arbitri avranno l'ausilio del Var. Da Nyon fanno sapere anche che attualmente è in fase di studio l'uso del Var "nelle fasi precedenti della prossima edizione del torneo". (ITALPRESS). – foto LivePhotoSport – glb/com 22-Apr-22 13:27