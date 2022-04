Ciclismo: Tour Alps. Classifica finale a Bardet, ultima tappa a Pinot

Dominio dei francesi nella quinta e conclusiva frazione di Lienz LIENZ (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Il Tour of the Alps ha offerto un'altra edizione ricca di suspense fino alla quinta ed ultima tappa, 114,5 km da Lienz a Lienz. Grazie all'ottava posizione sull'ultimo traguardo tirolese, il francese Romain Bardet (Team DSM) ha conquistato la maglia verde di leader della classifica generale, strappandola dalle spalle dello spagnolo Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), che aveva iniziato l'ultima fatica con un esiguo margine di soli 2". Il podio finale ha visto al secondo posto l'australiano Michael Storer (Groupama-FDJ) e al terzo l'olandese Thymen Arensman (Team DSM), che si è anche aggiudicato la maglia bianca di miglior giovane. L'ultima tappa della corsa, interamente tirolese, ha segnato anche il ritorno di un altro francese come Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), che dopo la vittoria sfiorata ieri, ha ritrovato il successo dopo quasi tre anni dall'ultimo successo al Tour de France 2019. Il 32enne francese è entrato in fuga nelle fasi iniziali, trovandosi poi in testa assieme a David de la Cruz (Astana Qazaqstan Team), e non si è più voltato: lo spagnolo si è poi piazzato secondo sul traguardo, davanti al vincitore della terza tappa, il tedesco Lennard Kanma (Bora-Hansgrohe). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 22-Apr-22 20:08