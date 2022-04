Lega Pro debutta negli NFT, Ghirelli “In rampa di lancio”

"Mi aspetto spettacolo e stadi pieni dai playoff di Serie C", dice il presidente della Lega MILANO (ITALPRESS) – Un nuovo progetto per poter stare al passo con i tempi e per poter coinvolgere anche le nuove generazioni nel calcio, uno sport che si deve interrogare sul proprio futuro. Negli spazi di Talent Garden, la Lega Pro ha presentato il progetto "Serie C Playoff NFT", con 5.000 unità per tifosi e appassionati e tre collezioni esclusive che si svilupperanno in un mese e mezzo, ovvero la durata dei playoff di Serie C. Sul palco erano presenti il presidente Francesco Ghirelli, il vice presidente Marcel Vulpis, l'ad di Eleven Sport Giovanni Zurleni e il Founder e CEO di DaChain Marco Corradino: "L'innovazione è uno dei pilastri del nostro Piano Strategico – ha dichiarato Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro – e questo progetto vuole far appassionare ancora di più i tifosi e i giovani al mondo della Serie C, privilegiando frontiere ancora poco esplorate nell'industria sportiva, penso anche alla blockchain". L'obiettivo, tramite le tre collezioni esclusive, è quello di coinvolgere i tifosi tramite la commercializzazione dei non-fungible token che racchiuderanno tanti premi esclusivi, a partire dai momenti migliori dei playoff di C. Inoltre ci saranno le collezioni "3D Da Collezione", una serie di oggetti iconici tra cui il pallone ufficiale dei Playoff 2022 e il trofeo del Campionato; "Final 4 Art by Cristina Stifanic", quattro opere d'arte uniche create da Cristina Stifanic in edizione limitata per le Final Four. A margine il numero uno della Lega Pro ha analizzato il nuovo progetto: "Oltre all'innovazione dobbiamo fare in modo che torni l'emozione. E dobbiamo soprattutto sfruttare la tecnologia per aprire un dialogo con la generazione Z. Il calcio è davanti a un interrogativo sul proprio futuro e se avrà un futuro. La Lega Pro è sempre stata sintomo di innovazione, è stata la prima sullo streaming, gli highlights, i playoff. Per avere spazio serve stare un passo avanti, bisogna sempre essere in grado di ricominciare prima della spinta dell'innovazione". Non mancano nemmeno i commenti sul momento che sta attraversando il calcio italiano e sui prossimi playoff di serie C: "Per la nazionale c'è bisogno di cambiare un dato, se sono convocabili 100-150 giocatori, non andiamo da nessuna parte. Serve la crescita dei vivai dei settori giovanili, è la riforma centrale". "Mi aspetto spettacolo dai playoff, mi aspetto stadi sold out. Mi aspetto che si rafforzi questo progetto che abbiamo presentato oggi, è un progetto sul lungo periodo. Mi aspetto una competizione leale, tra l'altro sperimenteremo anche la VAR. Siamo in un momento scoppiettante, siamo sulla rampa di lancio", ha concluso Ghirelli. – Foto ufficio stampa Lega Pro – (ITALPRESS) pia/ari/red 22-Apr-22 16:37