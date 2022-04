Nuova epatite e bambini, cosa (non) sappiamo

L’Oms non si sbilancia e parla di ulteriori ricerche per “determinare l’eziologia di questi casi per guidare ulteriori azioni cliniche e di salute pubblica. Eventuali collegamenti epidemiologici tra i casi potrebbero fornire indicazioni per rintracciare l’origine della malattia. Le informazioni temporali e geografiche dei casi, così come i loro contatti, dovrebbero essere esaminati per potenziali fattori di rischio”. Si parla di una grave infiammazione del fegato acuta, che spesso si presenta con ittero, a volte preceduto da sintomi gastrointestinali compreso il vomito come caratteristica principale, come segnala il report dell’Ecdc. A destare i sospetti della rete il fatto che il 77% dei bambini sia risultato positivo a una forma di adenovirus, ossia a virus legati ai raffreddori.

Da qui le ipotesi.

Quella ufficiale è che sia da imputare agli effetti del lockdown, ossia a un calo delle difese immunitarie che può aver provocato lo scatenarsi della malattia. Quella non ufficiale, invece, e che in rete inizia a girare, è che siano gli effetti del covid o peggio ancora del vaccino. Ipotesi assolutamente esclusa dalle fonti competenti. Eppure non in pochi sostengono che non vada escluso nè che si possa non mettere sul tavolo quest’altra teoria.