Calcio: “Bild”, Bensebaini ha scelto il Borussia Dortmund

L'algerino lascerà il Moenchengladbach per 17 milioni di euro DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Una sconfitta nel "Klassiker" di oggi consegnerebbe in anticipo il titolo al Bayern Monaco ma il Borussia Dortmund è in realtà già proiettato verso la prossima stagione e sta cercando di allestire una squadra che sia stavolta in grado di interrompere il dominio dei bavaresi. Dopo Nicklas Sule, in arrivo a parametro zero proprio dal Bayern, e con Nico Schlotterbeck a un passo, i gialloneri avrebbero chiuso anche per Ramy Bensebaini. Secondo la "Bild", il 27enne laterale sinistro algerino avrebbe scelto il Borussia Dortmund, col Moenchengladbach – costretto a fare cassa per problemi finanziari – che riceverà 17 milioni di euro per il suo cartellino. Bensebaini, fra l'altro, era in scadenza nel 2023. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Apr-22 09:36