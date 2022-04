Calcio: Fiorentina. Italiano “Si riparte con le nostre certezze”

"In Coppa Italia gli episodi non ci hanno aiutato". FIRENZE (ITALPRESS) – Dopo l'eliminazione in Coppa Italia "si riparte con le nostre certezze, con quello che stiamo proponendo nell'ultimo periodo che mi piace perche' anche nell'ultima partita lo abbiamo fatto, poi gli episodi non ci hanno aiutato. Continuiamo a lavorare, a proporre questo tipo di prestazione dove continuiamo ad essere sempre noi, dove continuiamo a creare, dove dobbiamo continuare a proporre quello che ci ha permesso di giocare la partita contro la Salernitana sognando qualcosa di importante". Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano alla vigilia della partita in programma domani allo stadio 'Arechi' di Salerno fra Fiorentina e Salernitana. (ITALPRESS). gm/red 23-Apr-22 14:41