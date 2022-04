Calcio: Juric “Lukic centrocampista completo, vittoria meritata”

"Loro hanno provato a metterci in difficoltà con qualche lancio lungo di Provedel" TORINO (ITALPRESS) – "Lukic sta facendo bene dall'inizio del campionato, senza accusare cali di rendimento. Fa bene entrambe le fasi ed è un centrocampista completo". Ivan Juric si gode, oltre alla vittoria con lo Spezia, anche le prestazioni dei singoli, a cominciare da Lukic, a cui va la palma di migliore in campo e non solo per la doppietta realizzata. I complementi del tecnico vanno anche a Seck, che alla prima da titolare non ha deluso le aspettative dell'allenatore:"Sono molto soddisfatto della sua prestazione. E' stato pericoloso e ordinato. E' arrivato dalla Spal con poche partite alle spalle, ma in questi mesi abbiamo lavorato con lui sotto diversi aspetti e oggi ha disputato una buona gara". Juric ha quindi spiegato l'avvicendamento tra i pali con il ritorno di Milinkovic-Savic da titolare:"Berisha ha avuto la febbre per un paio di giorni, oggi era sfebbrato e ha chiesto di poter stare in panchina con la squadra". Il tecnico croato si gode anche la prestazioe collettiva del Toro, che ha riscattato la brutta gara che i granata avevano fatto al Picco nel girone di andata:"A La Spezia avevamo sbagliato la gara. Oggi abbiamo giocato nettamente meglio e direi che abbiamo meritato di vincere. Loro hanno provato a metterci in difficoltà con qualche lancio lungo di Provedel, oltre che con alcune giocate di Manaj, che mi è piaciuto molto. L'unica nota negativa nella nostra prestazione di oggi è stato il gol preso nel recupero. Purtroppo in questo campionato abbiamo subito troppe reti nel finale di gara che ci sono costati parecchi punti". (ITALPRESS). rol/gm/red 23-Apr-22 18:01