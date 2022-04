Calcio: Marcos Alonso all’Atletico Madrid può liberare Lodi per Juve

Con i bianconeri ci sarà da ridiscutere la cifra per il riscatto di Morata MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Triangolo Londra-Madrid-Torino sul calciomercato. Secondo "Marca", le strategie di Atletico, Chelsea e Juventus sono destinate a incrociarsi la prossima estate. Saul Niguez, attualmente in prestito ai Blues, dovrebbe tornare ai colchoneros ma con lui potrebbe arrivare anche Marcos Alonso, ex Fiorentina: l'esterno spagnolo ha nostalgia di casa e Diego Simeone lo accoglierebbe a braccia aperte, convinto che possa finalmente colmare il vuoto lasciato da Filipe Luis e Lucas Hernandez a sinistra. L'arrivo di Marcos Alonso, inoltre, potrebbe liberare Renan Lodi, esterno brasiliano nel mirino della Juve: con i bianconeri ci sarà anche da risolvere la questione Morata visto che a fine stagione scadrà il prestito biennale. All'epoca venne fissata la cifra di 35 milioni di euro per il riscatto ma la Juve spera di poter ridiscuterla al ribasso e trattenere lo spagnolo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Apr-22 11:14