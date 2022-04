Calcio: Nicola “Fiorentina in grande forma, ma la Salernitana ci crede”

"Viola con pochi punti deboli, noi giocheremo con l'animo di osare", dice il tecnico granata SALERNO (ITALPRESS) – Mezzogiorno di fuoco per la Salernitana che contro la Fiorentina cerca i tre punti per coltivare ancora il sogno di una salvezza impossibile. Davide Nicola tiene in allerta la truppa a disposizione nonostante il tour de force che ha visto in campo i granata tre volte in otto giorni. "Incontriamo una squadra importantissima sia per identità di gioco che per il campionato che sta facendo – esordisce in conferenza stampa il tecnico dei granata – che è certamente straordinario, è una squadra aggressiva, con uno sviluppo di catena consolidato. Tutto questo fa sì che la Fiorentina riesca, a tratti, a dominare la partita. E' una squadra che ha pochi punti deboli. Dobbiamo fare la terza partita, sia noi che loro. Dovremo essere bravissimi a essere squadra per tutta la partita, dobbiamo suddividere gli sforzi". La concentrazione è massima con il tecnico granata che aggiunge. "Sono molto aggressivi – riprende -. Servirà una partita a tutto tondo contro un avversario che è il più in forma del campionato. Lo slogan di questa squadra è la volontà di crederci sempre, con l'animo di osare. Non ci sentiamo mai sottomessi". E' anche il momento di un botta e risposta con il collega Italiano, con Nicola che, però, taglia corto. "Non so cosa abbia detto Italiano – chiosa Nicola – Sono sicuro che non usiamo questi concetti, fuggo dai luoghi comuni. Non esiste per me l'ultima spiaggia. Stiamo costruendo una rincorsa, giochiamo e vogliamo con la volontà di fare e l'animo di osare". Resta il dubbio Radovanovic, con il dubbio della sua presenza che potrebe portare a un cambio di schieramento in difesa da tre a quattro. "E' tra i convocati, domani mattina faremo un allenamento molto corto, di rifinitura e verificheremo – afferma Nicola -. E' possibile che ci siano dei cambi. Si tratta di un discorso precauzionale e di fatica. Questi impegni ravvicinati fanno sì che il lavoro non sia solo tecnico-tattico ma anche di recupero". Contro la Fiorentina mobilitazione della tifoseria granata, pronta a sostenere la squadra. In prevendita staccati 14.825 tagliandi di cui 511 ospiti per un totale, contando gli abbonati, che sfiora le 18mila presenze. "L'euforia che possono trasferirti i tifosi deve essere concepita come una spinta propulsiva – chiosa Nicola -. Dobbiamo essere abili a restare compatti, abili a sviluppare il gioco come squadra. So che non è semplice ma so che si può fare. Per me è vitale la partita di domani, come lo era quella scorsa e come sarà quella che affronteremo al momento. Non possiamo fare calcoli". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). aro/ari/red 23-Apr-22 16:08