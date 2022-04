Calcio: Ottimismo Real Madrid su Mbappè e Haaland resta nel mirino

Il Psg spinge per il rinnovo ma in Spagna vedono l'attaccante con la camiseta blanca MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il sogno del Real Madrid di far giocare insieme Kylian Mbappè ed Erling Haaland è più vivo che mai. I blancos restano ottimisti soprattutto per ciò che riguarda il 23enne attaccante francese. Da Doha e Parigi continua il pressing per convincerlo a rinnovare: sul tavolo un assegno in bianco e un contratto breve perchè almeno rimandi a dopo il Mondiale in Qatar il suo addio. Ma nei prossimi giorni l'entourage di Mbappè sarebbe atteso a Madrid per incontrare il Real e secondo i media spagnoli tutto ruoterà attorno ai diritti d'immagine: il giocatore li vuole tutti per sè, alla Casa Blanca sono abituati a trattenerne il 50%. A Madrid sono comunque convinti che, conclusa la stagione, l'operazione sarà portata a termine positivamente e Mbappè sarà un nuovo giocatore del Real. Magari con Haaland, che nonostante le voci degli ultimi giorni non avrebbe ancora firmato nulla col Manchester City. Secondo "As", lo stesso 21enne attaccante norvegese vorrebbe tenersi aperta fino all'ultimo la chance di volare in Spagna. Di sicuro non rimarrà a Dortmund, tanto che il Borussia ha già individuato in Adeyemi del Salisburgo il suo sostituto, attaccante per il quale sborserà 40 milioni di euro. Haaland comunque non sarebbe al momento la priorità del Real che, oltre a Mbappè, punta forte su Rudiger, in scadenza col Chelsea, e Tchouameni del Monaco. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 23-Apr-22 10:34