Calcio: Sarri “Milan forte, ma sarà partita diversa dalle altre”

"Il mio futuro? Non contano i contratti ma la sintonia" ROMA (ITALPRESS) – "Il Milan è una squadra forte e prende pochi gol. In due partite loro hanno vinto agevolmente. Stiamo cercando di assottigliare la distanza. La nostra squadra sta crescendo, diamo segnali di crescita importanti. Mi aspetto una partita diversa dalle altre". I due precedenti stagionali contro i rossoneri fra campionato e coppa Italia hanno visto la Lazio nettamente sconfitta ma Maurizio Sarri spera che la terza volta sia quella buona. Rientra l'emergenza in infermeria: "La settimana è stata difficilissima viste le situazioni di alcuni assenti – spiega in conferenza – Abbiamo avuto alcuni giocatori influenzati, vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno e se in queste poche ore che ci mancano riusciamo a mettere il focus giusto sulla gara". Annunciata però una protesta dei tifosi sul caro biglietti: all'Olimpico sono attesi poco più di 20.000 spettatori, circa la metà di fede rossonera. "Non penso che la protesta possa condizionare la squadra, potrebbe accadere solo in caso di mancanza totale di sostegno. Del resto non parliamo, non conosco i dettagli. Per noi il pubblico è determinante e ci piacerebbe essere sostenuti per tutta la partita". Inevitabile parlare anche di futuro. "Nel calcio i contratti non servono a nulla per quanto riguardano gli allenatori. Conta la sintonia con l'ambiente e la squadra. È l'ultima cosa che mi interessa il contratto" taglia corto Sarri, che si rifocalizza sul presente: "Perdere punti ora è emblematico, abbiamo cinque partite in cui dobbiamo raccogliere il massimo possibile". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 23-Apr-22 15:14