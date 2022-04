Calcio: Serie A. Inzaghi “Temevo questa gara, Mourinho è speciale”

"Scudetto? Siamo lì. Adesso siamo concentrati sul Bologna", ha dichiarato il tecnico nerazzurro MILANO (ITALPRESS) – "La concentrazione è la cosa che mi soddisfa di più, temevo molto questa partita. Venivamo da un derby in cui avevamo speso tanto e loro erano in forma. Bisognava mettere in campo una prestazione di valore e i ragazzi sono stati bravissimi. Mourinho? E' un allenatore speciale e ci siamo salutati alla fine. Non lo conoscevo personalmente, è piacevole parlare di calcio con lui". Lo ha detto Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, dopo la vittoria per 3-1 contro la Roma. Su Lautaro Martinez, autore del terzo gol di serata, il tecnico dice: "Non è mai stato un problema – prosegue – c'è stato un periodo in cui non ha fatto gol ma si presentava sempre davanti al portiere. Adesso sta benissimo e deve continuare così, come gli altri attaccanti. Oggi l'avversario ci è venuto a prendere, è una squadra che non perdeva da 12 partite, l'abbiamo preparata bene. Serviva una prova da squadra vera. Scudetto? Dopo aver perso terreno ora siamo lì. Adesso c'è il Bologna e siamo concentrati su quello". Inzaghi si sofferma su alcuni protagonisti della sua Inter: "Gli esterni stanno facendo un lavoro importante. La Roma è molto aggressiva con i centrali e sapevamo che ci sarebbe stato spazio con i nostri quinti. Dumfries era fresco e riposato, Gosens è in un ottimo momento e arriverà il suo turno", conclude il tecnico dell'Inter. – foto Image – (ITALPRESS). spf/ari/red 23-Apr-22 20:49