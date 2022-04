Calcio: Serie A. Mourinho”Inter la più forte,Roma brava ma non perfetta”

"Amo la squadra nerazzurra, mi piacerebbe se vincesse il campionato", dice il tecnico giallorosso MILANO (ITALPRESS) – "L'Inter è la squadra più forte del campionato con grandi giocatori in tutti gli aspetti. Fisicamente hanno tanti 'animali' nel senso positivo. Per vincere contro questa squadra devi essere perfetto e non lo siamo stati. Ma siamo stati bravi, abbiamo avuto una grande palla gol con Mancini. Poi loro hanno trovato il vantaggio. Il raddoppio arriva da una nostra palla persa. Il coraggio di giocare c'è stato, preferisco perdere una partita contro chi è più forte di noi. Il coro di San Siro? Io amo l'Inter e l'Inter mi ama, ma voglio vincere tutte le partite. Mi piacerebbe che l'Inter vincesse il campionato. Ora però sono l'allenatore della Roma e faccio il mio lavoro". Lo ha detto José Mourinho, tecnico della Roma, dopo la sconfitta contro l'Inter. Sull'operato dell'arbitro: "Sozza ha avuto una partita difficile – prosegue – lui è un ragazzo giovane e sono contento perché ha fatto una buona gara. Le due squadre lo hanno aiutato. Se Di Bello avesse fatto come lui avremmo ottenuto tre punti contro il Napoli". Il gap tra le due squadre è ancora grande come conferma Mourinho: "Per avvicinarci all'Inter mancano tempo e la crescita dei giocatori. Loro hanno Gosens in panchina, mentre noi lavoriamo con Zalewski che è quasi un bambino. La nostra proposta di gioco oggi è stata positiva. Se non abbiamo segnato di più è merito loro. Da Skriniar a De Vrij, fino ai due esterni che sono molto potenti", conclude. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 23-Apr-22 20:38