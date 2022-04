Pioli “Elettrizzante lottare per lo scudetto, Ibra c’è”

"Delusi per il derby perso ma non ci faremo condizionare" MILANO (ITALPRESS) – La sconfitta nel derby di Coppa Italia "ci ha deluso e non ci ha fatto bene ma resta un'altra competizione e non può condizionare la classifica del campionato. Non siamo stati bravi negli episodi decisivi della partita, raccogliamo questi insegnamenti e cerchiamo di fare meglio domani". Stefano Pioli vuole che il suo Milan si scrolli di dosso le scorie dello 0-3 contro l'Inter di martedì e pensi solo a fare bene all'Olimpico contro la Lazio di Sarri per poter sognare ancora il tricolore. "Siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo e del momento che stiamo vivendo, è il momento più elettrizzante, entusiasmante che potremmo vivere perchè siamo a cinque giornate dalla fine in lotta per lo scudetto. Siamo motivati e concentrati sulla partita di domani. Non conta come sta la squadra dopo il derby, conta quello che vogliamo e che dovremo fare domani sera". E a Roma ci sarà anche Ibrahimovic. "Zlatan è il faro di questa squadra, la sua forza di volontà è indomabile, quello che sta facendo per essere disponibile e aiutare la squadra è eccezionale. Partirà con noi. Sta bene anche Rebic, non c'è nessun caso – aggiunge – Soffre di una tendinite cronica al ginocchio che ogni tanto si sveglia, per fortuna sono stati sufficienti due giorni di cure per riaverlo a disposizione. È chiaro che tutti gli infortuni avuti ci hanno impedito quelle rotazioni che potevano far rifiatare qualche giocatore ma ormai non conta niente, siamo concentrati su quello che dobbiamo fare domani sera". Poi una battuta sul calendario: "Le ultime due giornate, se le cose staranno così, era giusto farle giocare con tutte le partite allo stesso orario. Ma è inutile parlare di situazioni che non posso controllare, per cui concentriamoci su altre. Nel girone di ritorno siamo la squadra che, assieme alla Juve, ha fatto più punti – sottolinea ancora Pioli – Vogliamo provare a stare lì fino alla fine e provare a vincere tutte le partite". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 23-Apr-22 14:46