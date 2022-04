Bologna, De Leo “Avremmo voluto fare un regalo a Mihajlovic”

Il tecnico in seconda rossoblù si rammarica per il pari con l'Udinese BOLOGNA (ITALPRESS) – "Siamo rammaricati perché avremmo voluto vincere questa gara, ma alla fine ci accontentiamo perché siamo arrivati a questa gara con tanti problemi che siamo comunque riusciti ad affrontare adattandoci alle difficoltà che ci si sono presentate". Così Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Mihajlovic, ha commentato il 2-2 maturato con l'Udinese al Dall'Ara. "Avremmo voluto fare un regalo a Mihajlovic conquistando la vittoria – ha infine concluso -, ma siamo certi che Sinisa abbia apprezzato lo spirito che abbiamo messo in campo per raggiungere questo risultato". – foto LivePhotoSport (ITALPRESS). gbn/pc/red 24-Apr-22 17:55