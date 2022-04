Calcio: Serie A. Corsi “Vittoria rende giustizia al nostro primo tempo”

"Siamo la squadra che ha lanciato piu' giovani" EMPOLI (ITALPRESS) – "Siamo la squadra che ha lanciato piu' giovani, abbiamo sofferto per tre mesi, spesso abbiamo giocato bene e non vinto, come all'andata abbiamo avuto fortuna ma alla fine abbiamo vinto. Alcune gare ci hanno girato male, altre bene, forse oggi ci ha girato bene, la vittoria rende giustizia al nostro grande primo tempo. Trovarsi sotto uno a zero alla fine della prima frazione era ingiusto". Lo ha detto ai microfoni di Dazn il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi dopo la vittoria sul Napoli. "Ci mancava la vittoria, abbiamo sbagliato ad Udine e contro il Sassuolo, a Firenze lasciamo perdere ma spesso abbiamo giocato bene -ha aggiunto Corsi-. Il gol di Henderson arriva per un episodio fortunato pero' alla fine abbiamo meritato. Andreazzoli è un maestro di calcio, l'espressione di gioco ne è una conseguenza, ci saranno da fare delle valutazioni con lui rispetto alla squadra e bisognera' vedere se saremo in sintonia. Ora godiamoci la vittoria, abbiamo sofferto, piu' di tutti il mister e lo staff ma anche io perche' quando mi alzo di notte penso al mio grande amore, l'Empoli". – foto Image – (ITALPRESS). xb8/gm/red 24-Apr-22 17:36