Ciclismo, forfait di Tiesj Benoot alla Liegi-Bastogne-Liegi

Il Belga era tra i favoriti per la vittoria PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Forfait di Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il belga si è ritirato prima dell'inizio della 108a edizione della gara. Benoot, uno dei favoriti per la vittoria, non sta bene cosiì come comunicato dal suo team. Non si tratta di Covid, in quando il ciclista è risultato negativo. Il team Bora-Hansgrohe ha registrato il ritiro all'ultimo minuto dell'australiano Jai Hindley, anche lui malato. Ieri si era registrata la rinuncia di Tadej Pogacar; lo sloveno è dovuto tornare a casa per la morte della suocera – foto LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 24-Apr-22 11:48