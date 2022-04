Cioffi “Bene atteggiamento ragazzi, Udinese squadra umile”

Il tecnico dei bianconeri è soddisfatto dopo il pari di Bologna BOLOGNA (ITALPRESS) – "In una gara difficile come questa sono molto contento dell'atteggiamento mentale mostrato dalla mia squadra. E' un peccato perché abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a concretizzare le tante occasioni da gol create. Questa però è una cosa che può accadere quando giochi tre gare in una sola settimana e quindi dobbiamo anche saper accettare situazioni del genere". Questo il commento rilasciato dal tecnico dell'Udinese, Gabriele Cioffi, dopo il pareggio ottenuto al Dall'Ara con il Bologna. "Noi siamo una squadra umile che impronta il proprio lavoro sul lavoro e sulle potenzialità dei calciatori in rosa – ha poi continuato -. Adesso dobbiamo continuare a lavorare e solo dopo il 23 maggio saremo in grado di dire se avremo fatto bene in questo campionato". Prima di andare via, il tecnico risponde così achi gli chiedeva di Success, anche oggi autore di una rete e certamente tra i migliori della squadra bianconera. "Success è un calciatore con tante qualità, oltre a quella della fisicità. Io credo che sia un calciatore da grande squadra, con tutto il rispetto per la dimensione dell'Udinese". Foto: PhotoLiveSport (ITALPRESS). gbn/pc/red 24-Apr-22 17:34