Motocross, Gajser fa bottino pieno in Lettonia

Lo sloveno, leader del mondiale, vince sia gara 1 che gara 2 ROMA (ITALPRESS) – Tim Gajser inarrestabile al Gran Premio della Lettonia, sesta tappa della stagione del mondiale di Motocross Mxgp. Lo sloveno della Honda, leader della classifica, ha vinto anche gara 2 al termine di una gara perfetta. Gajser ha tagliato il traguardo con oltre cinque secondi su Pauls Jonass (Husqvama). Terzo l'olandese della Yamaha Glenn Coldenhoff. Jorge Prado, in seguito ad un contatto con Jonass avvenuto pochi metri dopo la partenza, è rimasto invischiato a centro gruppo e non è uscito più a risalire chiudendo in tredicesima posizione. Alberto Forato (GasGas), dopo il quarto posto di gara 1 è giunto nono. Ivo Monticelli si è ritirato. Gajser guida la classifica generale con 286 punti seguito da Prado a 220 pt e Maxime Renaux a 215 pt Photo credit: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). pc/red 24-Apr-22 17:29