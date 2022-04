Basket: Cremona. Rescissione consensuale anticipata con Cournooh

"Grazie per il lavoro svolto in questi due anni", si legge in una nota del club CREMONA (ITALPRESS) – La Vanoli Cremona e il play-guardia David Cournooh hanno raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto. "A David vanno i migliori auguri per un prosieguo di carriera ricco di successi e un sincero ringraziamento per la professionalità e il lavoro svolto in questi due anni di permanenza a Cremona", si legge in una nota del club lombardo, già retrocesso in Serie A2. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 25-Apr-22 13:25