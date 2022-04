Basket: Eurolega. Sold out a Istanbul, Messina “Estremamente difficile”

Milano in Turchia per gara-3 dei play-off contro l'Efes di Ataman MILANO (ITALPRESS) – Ci sarà il tutto esaurito a Istanbul domani (ore 19.30 italiane) per gara 3 dei playoff di EuroLeague tra i padroni dell'Efes Anadolu e l'A|X Armani Exchange Milano, la cui serie è sull'1-1. Come ha promesso il coach dei turchi, Ergin Ataman, l'atmosfera alla Sinan Erdem Arena "sarà due o tre volte quella eccezionale del Forum" riferendosi al grande sostegno della tifoseria dell'Olimpia in gara-2. Milano ha vinto le due ultime gare giocate in trasferta con l'Efes e cinque degli ultimi sei scontri diretti, ma al tempo stesso non ha mai portato a casa una gara esterna di playoff nei precedenti quattro tentativi. E sempre parlando di numeri, l'Efes è 13-4 in casa, ma l'Olimpia ha vinto più di qualunque altra squadra in trasferta, 10 volte. L'Efes, che non ha giocato in campionato durante il weekend, è annunciato al completo; l'Olimpia rispetto alla vittoria di gara 2 riavrà disponibile Gigi Datome, ma il resto del roster sarà lo stesso che ha finito quella partita, nella speranza che qualcosa possa dare sergio Rodriguez. Servirà moltiplicare quello sforzo su tutti i 40 minuti per tentare di restare in partita. "La nostra situazione è nota a tutti – spiega il coach dell'Olimpia, Ettore Messina – Proveremo in extremis a capire se, tra i giocatori infortunati, Sergio Rodriguez potrà darci qualche minuto. Per il resto quello che possiamo fare è tentare di controllare i rimbalzi e svolgere il miglior lavoro possibile sui loro grandi tiratori, consci che si tratta di una partita realisticamente estramemente difficile". "Per noi è un'opportunità per riprenderci il controllo della serie, anche se sappiamo quanto sia difficile farlo soprattutto considerando le assenze che abbiamo – spiega Kyle Hines – Credo che l'importante sia lottare su ogni pallone, essere sempre la squadra più aggressiva, più concentrata e giocare ogni possesso nel modo migliore possibile". "Sappiamo che sarà una partita difficilissima – conclude capitan Gigi Datome – ma contiamo di recuperare le energie fisiche e mentale per lottare esattemente come abbiamo fatto in Gara 2, consapevoli di avere tante assenze pesanti ma anche del fatto che in questo tipo di partite tutti saranno pronti a fare il massimo per superare le difficoltà". (ITALPRESS). mc/com 25-Apr-22 15:49