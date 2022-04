Calcio: Champions.Mancity-Real a Kovacs,Liverpool-Villarreal a Marciniak

Designati gli arbitri per le semifinali d'andata di Champions League in programma tra il 26 e il 27 NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Designati gli arbitri per le semifinali d'andata di Champions League in programma tra martedì 26 e mercoledì 27 aprile. Domani la sfida Manchester City-Real Madrid sarà diretta dal rumeno Istvan Kovacs con i connazionali Marinescu e Artene guardalinee, quarto ufficiale di gara lo svizzero Sandro Scharer e arbitri Var i tedeschi Fritz e Dankert. Mercoledì ad Anfield il match Liverpool-Villarreal: arbitra il polacco Szymon Marciniak, assistenti i connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, quarto uomo lo sloveno Slavko Vincic, addetti Var i polacchi Kwiatkowski e Frankowski. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 25-Apr-22 14:53