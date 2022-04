Calcio: Psg. Stampa, Pochettino verso addio, ipotesi Conte

Nonostante il campionato appena vinto, il tecnico argentino dovrebbe lasciare Parigi PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Campione di Francia ma con le valigie pronte, nonostante un contratto che lo lega al Psg ancora per un anno. Questo lo scenario dipinto da "Le Parisien" in merito alla posizione di Mauricio Pochettino che a fine stagione dovrebbe lasciare Parigi anche se il tecnico argentino, pochi giorni fa, ha ribadito di avere un accordo fino al 2023. Secondo il giornale francese, però, il club cercherà di trovare un'intesa economica con l'ex Tottenham, senza arrivare a un esonero che costerebbe 15 milioni di euro. In caso di addio il vero obiettivo della proprietà sarebbe Zinedine Zidane, ma secondo la stampa francese Zizou dovrebbe prendere il posto di Didier Deschamps, come ct della Francia, al termine del Mondiale del Qatar. L'alternativa, dunque, sarebbe Antonio Conte, attualmente alla guida del Tottenham, proprio la squadra che lo stesso Pochettino potrebbe tornare a guidare. (ITALPRESS). ari/red 25-Apr-22 16:07