Il 21enne uruguaiano gioca in prestito in Ligue 1 con il Brest LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Nel giro della Celeste e nel mirino di due grandi club della Premier League. Martin Satriano è di proprietà dell'Inter e gioca in prestito nel Brest, club della Ligue 1 nel quale si sta mettendo in evidenza (da gennaio 4 gol in 12 presenze). L'attaccante uruguaiano, 21 anni, secondo il The Mirror, viene seguito con interesse da Chelsea e Tottenham. (ITALPRESS). ari/red 25-Apr-22 15:30