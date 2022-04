Calciomercato: Psg. Stampa, Mbappè verso Real, chiarezza dopo il 21/5

L'accordo con i blancos secondo Marca è già stato raggiunto, ma annunci solo a fine stagione MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Kylian Mbappé svelerà il suo futuro solamente dopo il 21 maggio, giorno in cui è in programma l'ultima gara della formazione di Pochettino, contro il Metz. Prima di tale data il campione francese del Psg non parlerà pubblicamente, per rispetto del suo attuale club. Secondo quanto riportato da Marca, la situazione legata al suo trasferimento al Real Madrid è già risolta, in virtù di un accordo di massima tra le parti già raggiunto. Le interlocuzioni tra l'entourage di Mbappé e i blancos sono costanti. Intanto, Mbappè resta concentrato sul Psg e il Real Madrid punta tutto sulla Champions League, a cominciare dalla semifinale d'andata contro il Manchester City di Guardiola in programma domani in Inghilterra. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 25-Apr-22 18:25