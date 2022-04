Taekwondo: Dell’Aquila “Quest’anno Europei, Gp Roma e Mondiali”

Il presidente Fita Cito: "Al Foro la gara più importante per qualificazione olimpica" ROMA (ITALPRESS) – "Quest'anno parteciperò agli Europei a maggio a Manchester, al Grand Prix di Roma al Foro Italico e al Mondiale a novembre. Ci tengo tantissimo e mi sto allenando duramente, spero di ottenere i risultati che mi sono prefissato". Lo ha detto Vito Dell'Aquila, oro alle Olimpiadi di Tokyo nel taekwondo (-58 kg) e starter d'eccezione questa mattina a Roma alla Corsa di Miguel. "Sono molto contento di dare il via a questa corsa di solidarietà. Da una parte penso che sarà una fatica correre per dieci chilometri, però è molto bello", ha aggiunto il Carabiniere pugliese. "Per questa stagione gli obiettivi sono tanti – le parole del presidente della Fita, Angelo Cito – Prima di tutto ci sono gli Europei a Manchester, poi a seguire il Grand Prix a Roma al Foro Italico: è l'evento per eccellenza dopo due anni di stop, la gara più importante per la qualificazione olimpica di Parigi. Vedremo dunque tutti i campioni olimpici, mondiali e continentali nella capitale dal 3 al 5 giugno". (ITALPRESS). mc/red 25-Apr-22 13:15