Tennis: Torneo Chiasso. Bronzetti trionfa in Svizzera “Non era scontato”

La romagnola ha sconfitto in finale la padrona di casa Waltert in tre set ROMA (ITALPRESS) – Continua il momento magico di Lucia Bronzetti. La ventitreenne di Villa Verucchio (Rn) ha vinto l'Axion Open, torneo Itf con un montepremi di 60.000 dollari ospitato dal Tennis Club Chiasso. L'azzurra si è resa protagonista di una cavalcata trionfale, in cui dopo i successi in due set ai danni della slovena Dalila Jakupovic, della russa Oksana Selekhmeteva, della romana Martina Di Giuseppe e dell'altra russa Natalia Vikhlyantseva (ex numero 54 del mondo), ha battuto in finale la padrona di casa Simona Waltert con il punteggio di 2-6 6-3 6-3. Quello conquistato in Svizzera è il titolo più prestigioso della giovane carriera della romagnola, che in bacheca a livello internazionale vantava altri quattro trofei ITF. "Ho giocato bene tutta la settimana – le riflessioni di Bronzetti una volta ricevuto il premio a Chiasso – e non era scontato ci riuscissi al primo torneo della stagione sulla terra rossa. Vincere questo titolo non è stato affatto facile". Davvero un 2022 straordinario quello dell'azzurra, che dopo aver superato qualificazioni e primo turno agli Australian Open e aver perso contro la numero 1 del mondo Ashleigh Barty (che ha poi annunciato il ritiro dal tennis), ha ottenuto altri risultati estremamente prestigiosi che le hanno permesso di entrare in top 100. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 25-Apr-22 10:45