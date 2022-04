Calcio: Chiellini “Un successo che vale tanto”, Bonucci “fondamentale”

Juventini felici sui social dopo la vittoria di ieri sera col Sassuolo ROMA (ITALPRESS) – Un 2-1 al Mapei Stadium che permette alla Juve di blindare o quasi quel quarto posto che vuol dire Champions League. I bianconeri di Allegri battono nel posticipo il Sassuolo e si godono tre punti decisivi per la loro stagione non certo esaltante. "Un successo che vale tanto! Avanti così!!!", scrive su Instagram capitan Giorgio Chiellini. "Vittoria fondamentale", assicura il suo compagno di raperto Leonardo Bonucci. Gli fa eco un altro difensore, Mattia De Sciglio: "Una vittoria che vale oro". Fa festa anche l'attaccante spagnolo Alvaro Morata: "+3, forza Juve". Lapidario il centrocampista francese Adrien Rabiot : "Vittoria importantissima". "Non c'è un modo migliore di iniziare la settimana", assicura lo svizzero Denis Zakaria. Più profondo il post di Moise Kean, la punta azzurra che ha risolto il match: "Quello che è nascosto nel buio viene sempre alla luce". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 26-Apr-22 10:11