Calcio: Torino. Juric”Gasperini mi ha insegnato tutto,bello affrontarlo”

"E' un grande stimolo giocare contro le sue squadre, lo ringrazierò per sempre", dice il tecnico granata TORINO (ITALPRESS) – Non è la prima volta, ma l'effetto è sempre lo stesso. Le emozioni non cambiano così come i sentimenti, poi si va in campo cercando di battere il maestro. Ivan Juric, con il suo Torino, nel recupero della 1^ giornata di ritorno in programma domani a Bergamo, farà visita all'Atalanta di Gian Piero Gasperini, uno che non sarà mai soltanto un collega per l'allenatore granata. "Giocare contro Gasperini è un grande stimolo – ha spiegato il tecnico granata ai microfoni di Torino Channel – Mi ha insegnato tutto sia a livello professionale che umano, compreso il modo di comportarsi. Per questo lo ringrazierò per tutta la vita", spiega Juric a lungo vice del tecnico nerazzurro. Parlando della partita, il croato non ha ancora deciso se schierare a Bergamo una formazione sulla falsariga di quella che sabato scorso ha battuto lo Spezia o se farà ricorso al turnover: "Sono rimasto soddisfatto del modo in cui parecchi nostri giocatori hanno affrontato la gara con lo Spezia. Voglio vedere come recupereranno i ragazzi e poi farò le valutazioni del caso", ha concluso Juric. – foto Image – (ITALPRESS). rol/ari/red 26-Apr-22 16:13