Ciclismo: Alaphilippe resta ricoverato in osservazione a Herentals

Il bi-iridato francese vittima di una rovinosa caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi ROMA (ITALPRESS) – Restano stazionarie le condizioni di Julian Alaphilippe in seguito alla caduta patita alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il bi-iridato francese Quick-Step Alpha Vinyl ha riportato la frattura di due costole, di una scapola e un emo pneumotorace. "La complessità della sua condizione rendono necessario un periodo di ulteriore osservazione prima che venga deciso un percorso di guarigione", fa sapere il team belga del WorldTour. Alaphilippe rimarrà ancora in ospedale a Herentals. L'altro corridore Quick-Step coinvolto nella caduta, il belga Ilan Van Wilder, è stato invece operato alla mascella ed è tornato a casa per un periodo di convalescenza. Non parteciperà al Giro d'Italia. – Foto IMAGE – (ITALPRESS). mc/com 26-Apr-22 13:48