Motomondiale: Gp Spagna. Marquez “Spero a Jerez sia tutto più semplice”

Il campione della Honda: "Circuito speciale, felice di ritrovare i tifosi" ROMA (ITALPRESS) – "Ovviamente sono felice di arrivare a Jerez e vedere i tifosi spagnoli. È un circuito molto speciale su cui correre, non solo per la storia ma anche per l'atmosfera del giorno della gara: dopo alcuni anni difficili spero che tutti i fan possano venire e divertirsi". Marc Marquez è pronto a dare battaglia al Gran Premio di Spagna, dove ha collezionato in carriera tre successi e quattro podi, finendo a bocca asciutta solo nel 2021, per il suo ritorno alle competizioni. "Per noi sarà un fine settimana importante per continuare a migliorare e avvicinarci ai primi – prosegue il fuoriclasse della Honda – Portimao è stato un weekend complicato per noi, quindi spero che tutto a Jerez sia più semplice e che possiamo lavorare bene per tutto il weekend per poi lottare domenica". "La cosa migliore da fare dopo una gara difficile è tornare a correre, quindi sono felice di arrivare subito a Jerez – le parole dell'altro pilota spagnolo della Honda, Pol Espargarò – Dobbiamo capire quale è la nostra situazione a Jerez e lavorare per superarla, per ritrovare quella velocità che avevamo prima dell'inizio dell'anno. È fantastico tornare in Spagna e speriamo domenica di gareggiare davanti al pubblico di sempre, perché questo è qualcosa che rende Jerez davvero speciale. Ho piena fiducia nella mia squadra e nella Honda per sbloccare il nostro potenziale". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 26-Apr-22 13:45