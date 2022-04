Tennis: Wimbledon. Djokovic potrà difendere il suo titolo

Gli organizzatori dello Slam su erba danno il via libera al campione serbo LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic potrà difendere il suo titolo a Wimbledon: gli organizzatori dello Slam londinese su erba hanno infatti dato il via libera ai giocatori non vaccinati contro il Covid-19. Il 34enne fuoriclasse serbo, numero uno del mondo, non era stato autorizzato a giocare gli Australian Open a gennaio a causa di una disputa incentrata sul fatto che non fosse vaccinato. "Il requisito stabilito dal governo per entrare nel Regno Unito non include la vaccinazione obbligatoria – ha detto l'amministratore delegato dell'All England Lawn Tennis Club, Sally Bolton, in una conferenza stampa – Pertanto, sebbene sia ovviamente incoraggiato, non è una condizione per l'ingresso". Wimbledon si svolgerà dal 27 giugno al 10 luglio. – Foto IMAGE – (ITALPRESS). mc/red 26-Apr-22 16:34