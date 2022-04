Calcio: Juve.Escluse lesioni,solo affaticamento muscolare per De Sciglio

La squadra ha ripreso la preparazione in vista del match casalingo di domenica contro il Venezia TORINO (ITALPRESS) – Buone notizie dall'infermeria per Massimiliano Allegri, nel giorno della ripresa della preparazione dopo il martedì di riposo successivo alla vittoria di lunedì in casa del Sassuolo e in vista del match casalingo di domenica contro il Venezia. La Juventus, infatti, ha reso noto che "dopo il problema riferito al termine della partita con il Sassuolo", il difensore Mattia De Sciglio "è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical a esami diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un affaticamento a carico della coscia destra. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 27-Apr-22 15:05