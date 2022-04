Calcio: Sassuolo, Djuricic “Mi sento pronto per una big”

"E' stata dura stare fuori così tanto tempo" SASSUOLO (MODENA) (ITALPRESS) – Il peggio è alle spalle e finalmente Filip Djuricic può guardare con ottimismo al futuro, probabilmente con una maglia diversa da quella neroverde. Infortunatosi a ottobre, il 30enne serbo è rientrato solo da qualche settimana a causa di un problema fisico che è stato sottovalutato. "Ho saltato più di metà della stagione – racconta a 'Sport Klub' – Sono stato assente per 152 giorni, è stata una situazione molto difficile, non tanto fisicamente quanto psicologicamente. Mi chiedevo quando sarei tornato e alla fine ho dovuto aspettare cinque mesi e mezzo per colpa di un infortunio che si è rivelato più grave del previsto". Djuricic deve molto al club emiliano ("prima di venire qui avevo offerte da squadre più quotate come come Lazio e Atalanta, ma ho deciso di seguire De Zerbi perché mi piaceva come lavorava e sapevo che avrebbe fatto una bella storia al Sassuolo") ma a 30 anni sa che è il momento di fare il grande salto. "Penso di essere pronto per un grande club ma dipenderà da tante cose. Se avessi giocato con continuità credo che avrei già qualcosa in mano: in Italia mi conoscono e ho anche avuto delle offerte prima dell'infortunio. Il Sassuolo è stato un grande trampolino di lancio, non escludo di rimanere ma le possibilità sono poche. La mia cessione a un grande club farebbe bene anche al Sassuolo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Apr-22 14:56