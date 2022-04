Tennis: Torneo Madrid. Niente main draw per Bronzetti e Trevisan

La romagnola e la toscana si fermano al turno decisivo delle qualificazioni MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sfuma l'obiettivo main draw per Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, eliminate al turno turno decisivo delle qualificazioni del "Mutua Madrid Open", WTA 1000 dotato di un montepremi di 6.575.560 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). La 23enne riminese di Villa Verucchio, n.80 WTA e sedicesima testa di serie del seeding cadetto, è stata sconfitta 6-4 6-1, in appena 68 minuti, dalla croata Petra Martic, n.58 Wta e sesta testa di serie. La 28enne mancina di Firenze, n.81 Wta e 17esima delle qualificazioni, ha invece ceduto 6-2 7-5, in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco, dall'estone Kaia Kanepi, n.55 Wta e quarta testa di serie. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 27-Apr-22 17:37