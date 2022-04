Calcio: Fiorentina, Barone “Vogliamo Europa ma basta distrazioni”

"Bisogna non mollare e giocarci ogni partita" FIRENZE (ITALPRESS) – "Veniamo da due partite difficili pero' speriamo di raccogliere tutto il gruppo ed andare a Milano facendo una prestazione come la tifoseria merita". Lo ha detto il direttore generale viola Joe Barone, nel corso di una cerimonia a Palazzo Vecchio a Firenze. "Speriamo di mettere tutto nella gara contro il Milan, abbiamo bisogno dell'appoggio di tutta la tifoseria e di tutta la città intorno alla squadra per questo finale di campionato – ha aggiunto – Bisogna non mollare e giocare ogni partita. Abbiamo l'obiettivo di poter arrivare in Europa pero' bisogna giocare la partita. Domenica sarà una gara in cui bisogna fare la prestazione e non possiamo essere distratti come siamo stati distratti a Salerno e ieri". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/glb/red 28-Apr-22 18:42