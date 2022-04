Calcio: Lavoro tecnico per la Juve, Arthur parzialmente in gruppo

Ottimismo sul suo recupero in vista della gara col Venezia TORINO (ITALPRESS) – La Juventus prosegue l'avvicinamento alla partita della 35esima giornata di Serie A in programma domenica 1 maggio alle 12.30 all'Allianz Stadium di Torino contro il Venezia ultimo in classifica. I bianconeri allenati da Massimiliano Allegri oggi hanno svolto un'altra seduta mattutina lavorando sullo sviluppo del gioco e della manovra avanzata, ma anche sul recupero delle palle perse. Confortanti notizie per il tecnico sono arrivate dal brasiliano Arthur che si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe farcela a recuperare per l'impegno di domenica. Sarebbe un'altra pedina importante dopo che ieri era tornato in gruppo anche il 21enne franco-ivoriano Aké. Sarà invece assente De Sciglio che si era infortunato lunedì sera contro il Sassuolo e al suo posto dovrebbe esserci l'altro brasiliano Danilo. Domani la squadra sarà nuovamente in campo al JTC Continassa al mattino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/glb/red 28-Apr-22 17:19