Calcio: Liverpool. Club lavora sul rinnovo di Klopp

I "reds" vogliono blindare il tecnico tedesco che ha un contratto in scadenza nel 2024 LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La finale di Champions è vicina, la lotta per la Premier con il Manchester City è serrata, ma il Liverpool già pensa al futuro. Secondo il Telegraph il club di Anfield sta lavorando per rinnovare il contratto di Jurgen Klopp in scadenza nel 2024. Un prolungamento di altri quattro anni con un adeguamento dell'ingaggio attuale da 12 milioni a stagione: questa l'idea della proprietà dei 'reds'. Secondo la stampa britannica il problema non sarà mai economico. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Apr-22 13:10