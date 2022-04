Calcio: Serie A. Valeri arbitra Milan-Fiorentina, Udinese-Inter a Chiffi

Il derby della Lanterna Sampdoria-Genoa affidato a Maresca di Napoli ROMA (ITALPRESS) – Paolo Valeri arbitrerà Milan-Fiorentina, match valido per la 25esima giornata di Serie A in programma domenica 1 maggio alle 15. Con il fischietto della sezione di Roma i guardalinee Vivenzi e Ranghetti, il quarto ufficiale di gara Marinelli e gli arbitri Var Irrati e Zufferli. Alle 18 Udinese-Inter. A dirigere la gara sarà Daniele Chiffi di Padova, con gli assistenti Tolfo e Pagliardini, il quarto uomo Baroni, Banti Var e Volpi Avar. Quattro gli anticipi di sabato tra cui spicca il derby della Lanterna, fondamentale per la lotta salvezza, tra Sampdoria e Genoa in programma alle 18. La gara è stata affidata a Fabio Maresca di Napoli. Alle 15 Cagliari-Verona (Orsato di Schio) e Napoli-Sassuolo (Rapuano di Rimini), alle 20.45 Spezia-Lazio (Pairetto di Nichelino). Tornando alle gare di domenica alle 12.30 Juventus-Venezia (Prontera di Bologna), alle 15 Empoli-Torino (Cosso di Reggio Calabria), alle 20.45 Roma-Bologna (Fabbri di Ravenna). Lunedì il posticipo Atalanta-Salernitana (ore 20.45 arbitro Guida di Torre Annunziata). – SERIE A – 35^ GIORNATA – 01/05 – ORE 15 Cagliari – Verona (30/04, ore 15) arbitro: Orsato di Schio (De Meo-Zingarelli) Napoli – Sassuolo (30/04, ore 15) arbitro: Rapuano di Rimini (Mokhtar-Fiore) Sampdoria – Genoa (30/04, ore 18) arbitro: Maresca di Napoli (Paganessi-Colarossi) Spezia – Lazio (30/04, ore 20.45) arbitro: Pairetto di Nichelino (Perrotti-Affatato) Juventus – Venezia (ore 12.30) arbitro: Prontera di Bologna (Di Iorio-Lombardo) Empoli – Torino arbitro: Cosso di Reggio Calabria (Palermo-D'Ascanio) Milan – Fiorentina arbitro: Valeri di Roma (Vivenzi-Ranghetti) Udinese – Inter (ore 18) arbitro: Chiffi di Padova (Tolfo-Pagliardini) Roma – Bologna (ore 20.45) arbitro: Fabbri di Ravenna (Raspollini-Di Gioia) Atalanta – Salernitana (02/05, ore 20.45) arbitro: Guida di Torre Annunziata (Berti-Mastrodonato) (ITALPRESS). ari/red 28-Apr-22 12:24