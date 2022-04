Calcio: Barcellona, Lukaku nuova idea per l’attacco

Piace l'ex Inter viste le difficoltà per arrivare ad Haaland e Lewandowski BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Romelu Lukaku diventa il nuovo obiettivo per l'attacco del Barcellona. Secondo "Marca", viste le difficoltà per arrivare ad Haaland e Lewandowski – il primo è conteso da Real Madrid e Manchester City, il secondo è blindato dal Bayern Monaco – i blaugrana starebbero pensando all'attaccante belga la cui prima stagione al Chelsea è stata ben al di sotto delle aspettative, tanto che già a gennaio l'ex Inter aveva mostrato segni di insofferenza: appena 12 gol in questa stagione per Lukaku, contro i 64 in 95 partite nelle due annate in nerazzurro. Mateu Alemany e Jordi Cruyff avrebbero già contattato Federico Pastorello, agente del calciatore, per sondare il terreno. L'operazione si annuncia complicata visto che la scorsa estate il Chelsea ha pagato Lukaku 115 milioni di euro e per non registrare una minusvalenza dovrebbe cederlo per almeno 92, cifra fuori portata per il Barça. L'unica via potrebbe essere un prestito oneroso con ingaggio a carico degli spagnoli ma prima bisognerà aspettare la nuova proprietà dei Blues. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Apr-22 19:24