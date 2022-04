Calcio: Real. Modric rinnova fino al 2023, poi sarà dirigente blanco

Secondo As il croato ha raggiunto un accordo con il club per un'altra stagione e un'opzione per la successiva MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Blanco para siempre". Questo il titolo d'apertura del sito del quotidiano madrileno "AS". Luka Modric, 36 anni, e il Real Madrid hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo fino al giugno del 2023 con un'opzione per la stagione successiva. Ma non finisce qui, perchè secondo le informazioni in possesso di "AS", il centrocampista croato entrerà nei quadri societari, mettendo al servizio del club, in qualità di dirigente, le sue conoscenze e la sua passione per il calcio internazionale. Secondo il quotidiano madrileno, in questo accordo ha recitato un ruolo da protagonista Carlo Ancelotti che considera "insostituibile" Modric, al Real dal 2012 per un totale di 430 partite, 31 gol e 70 assist. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 29-Apr-22 10:01