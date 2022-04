Calcio: Real ‘vede’ Liga, Ancelotti “Big non sbagliano match-point”

"Pochettino dice che Mbappè resta al Psg? Non sempre gli allenatori dicono la verità" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Dopo la partita col City i giocatori già pensavano all'Espanyol. I grandi tennisti, quando hanno il match-point, non sbagliano. Speriamo valga anche per noi domani". Carlo Ancelotti pregusta la festa. Al Real Madrid basterà un punto nella sfida di domani contro i catalani per mettere il sigillo sulla Liga numero 35 della sua storia. "Sono molto soddisfatto, il mio è stato un lavoro facile perchè ho avuto il sostegno della società e dei giocatori", sottolinea il tecnico di Reggiolo, al quale è stato chiesto anche di Mbappè, da tempo nel mirino dei blancos ma che a detta di Pochettino resterà al 100% al Psg. "Gli allenatori, in conferenza stampa, non possono dire tutta la verità, è normale – commenta – Ma al Real in questo momento pensiamo solo a due cose: vincere domani e poi mercoledì contro il City. In campionato la squadra ha fatto molto bene finora, abbiamo giocato e vinto su quasi tutti i campi importanti". Ancelotti si appresta a diventare anche il primo allenatore a vincere tutti e cinque i grandi campionati europei. "Ma sono superstizioso, preferisco parlarne quando sarà sicuro – taglia corto – La rivincita della vecchia scuola? Ma io non mi considero 'vecchio', il calcio di oggi non è quello di vent'anni fa ma bisogna adattarsi". Out Alaba ("vediamo se recupera per mercoledì"), Ancelotti non esclude di fare un po' di turnover, con Benzema che potrebbe partire dalla panchina: "Devo evitare che qualche giocatore stanco possa infortunarsi. Credo che Karim e Vinicius possano riposare". Poi una battuta sul figlio Davide, prezioso vice: "Abbiamo uno staff tecnico giovane, abbiamo mixato bene l'entusiasmo con la mia esperienza. Davide è mio figlio, è difficile per me parlarne ma è qui perchè è competente e in futuro può essere un ottimo allenatore". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 29-Apr-22 17:12