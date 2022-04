Calcio: Tottenham, Conte “Psg? Fake news, meritiamo rispetto”

"Non mi piace quando le persone provano a inventare delle notizie, solo per parlare o creare problemi". LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Fake news". Antonio Conte bolla così i rumours che arrivano dalla Francia e che lo danno in lizza per la panchina del Psg dove difficilmente sarà confermato Mauricio Pochettino. "Penso che sia bello che altri club possano apprezzare il mio lavoro – ha commentato il tecnico salentino – ma non mi piace quando le persone provano a inventare delle notizie, solo per parlare o creare problemi. Questo non è giusto nè corretto sia nei miei confronti che dei club coinvolti. Ci rido su ma penso che certe persone dovrebbero mostrare rispetto per tutti coloro che sono coinvolti in questa situazione e non inventare fake news e raccontare tante bugie". Arrivato sulla panchina del Tottenham lo scorso novembre al posto dell'esonerato Nuno Espirito Santo e sotto contratto fino al 2023, Conte è concentrato sulla corsa a un posto in Champions: gli Spurs sono attualmente quinti, a due lunghezze dall'Arsenal quarto. "Abbiamo cinque partite da giocare, poi al termine della stagione parlerò con la società e vedremo qual è la soluzione migliore – ha aggiunto Conte – Per ora pensiamo a vivere questo sogno, lottando fino alla fine per un posto in Champions, un obiettivo che non era nelle nostre teste a inizio stagione". Conte ha poi fatto l'in bocca a lupo a Carlo Ancelotti, che si appresta a diventare il primo allenatore a vincere il campionato nei cinque grandi Paesi europei. "E' stato mio allenatore alla Juve per due anni e poi in Nazionale quando era vice di Sacchi. Non posso che parlare benissimo di lui, ha dimostrato di essere un grande allenatore. Non è facile allenare all'estero, devi adattarti alla mentalità del Paese in cui lavori. Gli auguro il meglio, se lo merita". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Apr-22 17:54